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Мужчину в синей куртке и черных очках разыскивает полиция за кражу в поселке Нефтяников

Происшествия, 16:16 12 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Личность мужчины, подозреваемого в краже товаров, устанавливают сотрудники полиции. Инцидент произошел в магазине "Пятерочка" по ул. Избышева, 5 в Тюмени 8 мая вечером.

В совершении преступления подозревается мужчина на вид 40–45 лет, рост 175–180 см. Был одет в синюю кофту с молнией, бежевые брюки, на лице темные очки.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ.

Всех, кому известна информация о личности и местонахождении подозреваемого, просят сообщить в полицию по телефонам: +7 (3452) 79-98-72 либо 102.

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# кража , розыск

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