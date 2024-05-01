  • 13 мая 202413.05.2024понедельник
  • USD91,8239
    EUR98,9461
  • В Тюмени 5..7 С 2 м/с ветер северо-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Юридические тренды обсудят на молодежном форуме в ТюмГУ

Общество, 17:34 13 мая 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Тюменский госуниверситет соберёт студентов, аспирантов, молодых учёных и практиков на третьем международном молодёжном юридическом форуме.

"Law Afterknown: право за гранью обыденного" пройдёт 16-18 мая на базе Института государства и права, а также в креативных пространствах города.

В рамках форума состоятся лекции, семинары, мастерская на VR-тренажере "Криминалистика", моделирование судебного процесса над нейросетью, научный ретрит.

Работа будет вестись по четырем основным направлениям: 4 Bio: биоэтика, биоправо, биополитика, биоэкономика, Искусственный интеллект и право: эпоха Новацена, Право в эпоху Антропоцена, Непознанные области права.

С подробной программой форума можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТюмГУ , юриспруденция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:10 13.05.2024Тобольская художница рисует драконов в московском метро
19:21 13.05.2024В подтопленных районах Тюменской области от гепатита А привито 36 тыс. 613 человек
18:53 13.05.2024Тюменцы участвуют в Байкальском антинаркотическом форуме
18:19 13.05.2024Тюменцы проходят военные сборы в Центральном округе