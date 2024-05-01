Юридические тренды обсудят на молодежном форуме в ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Тюменский госуниверситет соберёт студентов, аспирантов, молодых учёных и практиков на третьем международном молодёжном юридическом форуме.

"Law Afterknown: право за гранью обыденного" пройдёт 16-18 мая на базе Института государства и права, а также в креативных пространствах города.

В рамках форума состоятся лекции, семинары, мастерская на VR-тренажере "Криминалистика", моделирование судебного процесса над нейросетью, научный ретрит.

Работа будет вестись по четырем основным направлениям: 4 Bio: биоэтика, биоправо, биополитика, биоэкономика, Искусственный интеллект и право: эпоха Новацена, Право в эпоху Антропоцена, Непознанные области права.

С подробной программой форума можно ознакомиться по ссылке.