Более половины тюменцев обращаются к врачам только в случаях серьезных проблем со здоровьем

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Большинство жителей Тюмени (76,5%) идут в медицинское учреждение только в случаях серьезных проблем со здоровьем. Это выяснили эксперты страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и ВТБ в ходе совместного опроса.

"35% респондентов обращаются к врачу при острой боли, 23,5% — если симптомы долго не проходят, 18% стараются вообще избегать визитов к специалистам из-за страха перед врачами. Лишь 23,5% опрошенных регулярно следят за здоровьем и обращаются в медучреждения, в том числе с целью профилактики", - отмечено в сообщении.

Результаты опроса показывают, что тюменцы откладывают визит к врачу даже при сильном недомогании, чаще всего из-за отсутствия записи на прием к нужному специалисту. Так ответили 41% респондентов. Среди других факторов, влияющих на такое решение, – нехватка времени (23,5%), отсутствие ярко выраженных симптомов болезни (17,5%), боязнь врачей (ятрофобия), страх выявить серьезное заболевание и незнание, к какому врачу обратиться (по 6%).

Чаще всего жители Тюмени обращаются к стоматологам и терапевтам (по 23,5%), офтальмологам, психологам и кардиологам (по 12%), неврологам и дерматологам (по 6%).