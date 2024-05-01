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Пара из Тюмени оформит отношения на выставке "Россия" в Москве

Губернатор, 11:42 14 мая 2024

ИА "Тюменская линия"

Пара из Тюмени оформит отношения на международной выставке "Россия" на ВДНХ в Москве 15 мая. Торжественная церемония бракосочетания Дмитрия Карпова и Антонины Зябловой пройдет в рамках свадебного марафона в день Уральского федерального округа.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. Он напомнил, что накануне регион на первом Всероссийском свадебном фестивале представили молодожёны из Ишима Максим Марковский и Александра Карпова.

"Вместе с другими 150 парами они приняли участие в самой массовой свадебной церемонии на выставке-форуме "Россия". Одно из условий – традиционные национальные костюмы", - уточнил глава региона.

из Teltgram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Teltgram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

После церемонии для них организовали свадебный ужин, а на следующий день – экскурсию по столице.

Видео из Teltgram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора.

Отметим, что ранее на выставке "Россия" тюменские гиды в образах горожанок представили свадебную гастрономическую программу.

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# Александр Моор , ВДНХ , выставка , молодожены

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