В тюменские села, пострадавшие от паводка, возвращается свет

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В деревни Максимово и Рагозина Ишимского района, Казанское в Казанском районе, Заборка Викуловского района вернулся свет. Всего специалисты "Россети Тюмень" возобновили подачу электроэнергии в 18 населенных пунктах Ишимского, Казанского, Абатского и Викуловского районов, пострадавших от паводка, сообщает пресс-служба компании.

Вернуть свет в жилые дома позволило устойчивое снижение уровня воды в реке Ишим на данных территориях.

"Решение о частичном включении энергообъектов принимает штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области, - отмечено в сообщении.- Энергетики продолжают работать в усиленном режиме и непрерывно контролировать состояние объектов электросетевого хозяйства в Тюменской области, где ситуация с паводком остается напряженной".

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в паводковый период подготовлены 117 бригад в составе более 440 работников Тюменских электрических сетей. В арсенале энергетиков 54 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью почти 11 МВт и 130 единиц техники. Выполнение предупредительных мероприятий позволило минимизировать риск возникновения нештатных ситуаций.