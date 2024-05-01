За сбыт героина тоболячка проведёт в колонии 10 лет

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На 10 лет отправится в колонию жительница Тобольска, признанная виновной в сбыте героина на территории города, сообщает прокуратура Тюменской области.

Суд установил, что 48-летняя женщина в 2023 году согласилась на предложение своего знакомого заняться распространением наркотических средств.

Её преступная деятельность в роли курьера-закладчика была пресечена сотрудниками полиции. Из незаконного оборота изъято более 11 гр. героина.