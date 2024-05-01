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Тобольская митрополия и филиал фонда "Защитники Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве

Общество, 18:41 14 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соглашение о сотрудничестве между Тобольско-Тюменской Епархией РПЦ и филиалом фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области подписали в Тюмени 14 мая. Это поможет организовать совместную поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

По словам руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области Динары Поштаренко, помощь и поддержка в наставлении необходима и ветеранам военных действий, и членам семей погибших защитников, и социальным координаторам фонда.

"Совместная работа со священнослужителями началась с момента открытия филиала фонда в регионе. Наши подопечные уже успели побывать в паломнических поездках. Соцкоординаторы в районах выстроили тесное общение нуждающихся в духовной поддержке с настоятелями местных храмов. Сегодня мы юридически закрепили наше взаимодействие и хотим усилить его в дальнейшем", - подчеркнула Динара Поштаренко.

Она пояснила, что в рамках соглашения на регулярной основе для подопечных и сотрудников филиала фонда "Защитники Отечества" продолжится проведение совместных с православным духовенством мероприятий.

Будут организованы встречи со священнослужителями на исторические и духовно-просветительские темы в формате круглых столов, чаепитий, семинаров на территории филиала фонда. Также состоятся познавательные и паломнические экскурсии по Тюменской области. Предусмотрено совместное посещение участников и ветеранов СВО в лечебных и реабилитационных учреждениях. Кроме того, планируется организация совместных благотворительных мероприятий и участие в них.

Стороны договорились взаимодействовать в вопросах оказания помощи и духовной поддержки ветеранам боевых действий, семьям погибших бойцов СВО и сотрудникам фонда, а также гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи.

"Мы с благодарностью принимаем возможность сотрудничества и рады этому союзу", - подытожила Динара Поштаренко.

Инна Кондрашкина

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# ветераны СВО , Русская православная церковь , Тобольско-Тюменская епархия , фонд "Защитники Отечества"

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