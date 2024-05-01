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В Тюмени проведут вокальный конкурс "Песни Победы поем всей семьей"

Общество, 14:10 15 мая 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Вокальный конкурс ветеранских общественных организаций "Песни Победы поем всей семьей" состоится в Центре культуры и досуга "Современник" 16 и 17 мая. Победителей определят в шести номинациях, сообщает администрация города.

Участниками стали вокальные семейные коллективы, в составе которого обязательно есть ветеран (пенсионер) — представитель ветеранской общественной организации. Количество и возраст не ограничены.

Конкурс пройдет в два этапа: первый — 16 мая, с 11 до 19 часов, второй — 17 мая с 12 до 15 часов, в пятницу наградят победителей, после они и приглашенные артисты выступят на гала-концерте.

Призеров выберут в таких номинациях как "Песни военных лет, в том числе из кинофильмов военного периода", "Песни из кинофильмов о Великой Отечественной войне послевоенного периода", "Песни композиторов-песенников о Великой Отечественной войне", "Авторская песня о Великой Отечественной войне", "Песни о городах-героях" и "Песни Победы".

Отметим, что конкурс посвящен Году семьи в России и подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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# вокал , День Победы , конкурс

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