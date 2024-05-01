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Более 3,5 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в УФО с начала 2024 года

Общество, 14:21 15 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 3,5 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в УФО с начала 2024 года. Это на 14,2% больше, чем за первые четыре месяца 2023 года.

По итогам 2023 года Уральский федеральный округ обеспечил рекордный уровень ввода жилья: 9,4 млн кв. м. Это на 11,5% больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в УФО.

"Объём строительства многоквартирного жилья превысил 10,7 млн кв.м, продолжается запуск новых жилищных проектов в регионах. 99,6% новостроек реализуется за счёт проектного финансирования по счетам эскроу", – сказал Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , жилье , УФО

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