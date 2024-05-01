  • 17 мая 202417.05.2024пятница
  • USD90,9239
    EUR98,8978
  • В Тюмени 6..8 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Новое креативное пространство откроют в Тюмени в жилом районе "Краснолесье"

Общество, 18:51 16 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый мультицентр "В 360" откроют в Тюмени в жилом районе "Краснолесье" 18 мая. Это второе креативное пространство строительной экосистемы "Звезда", сообщает администрация города.

Гостей ждут по ул. Медовой, 16, пом. 1. Там проведут презентацию центра, игровую программу, мастер-классы и розыгрыши подарков. Начало запланировано на 11 часов 30 минут.

Первый подобный проект застройщика – соседский центр "Гармония". Его открыли в одноименном жилом комплексе в июне 2022 года. За время работы "Гармонию" посетили более 35 тыс. человек, состоялось более 4 тыс. 500 мероприятий, к центру присоединились 110 резидентов, работает 30 секций.

Соседский центр активно сотрудничает с государственными и муниципальными учреждениями, что позволяет жителям района получать бесплатные услуги, не уезжая далеко от дома. В соседском центре действует филиал библиотеки, проводятся обучения по компьютерной и финансовой грамотности, тренировки, диагностика здоровья и консультации специалистов.

Соседским центром реализуются мероприятия по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Соседи активно принимают участие в благотворительной акции "Тепло родного дома", отправляют посылки и письма солдатам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# городское пространство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:55 16.05.2024Жителей села Большой Карагай в Вагайском районе эвакуируют из-за паводка в ПВР
20:55 16.05.2024Роспотребнадзор Тюменской области отобрал на проверку почти 10 тыс. проб воды
19:19 16.05.2024В селе Вагайского района вода прорвалась через земляную насыпь
19:13 16.05.2024Более трех тонн мелочи сдали жители Тюменской области в 2023 году