Новое креативное пространство откроют в Тюмени в жилом районе "Краснолесье"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый мультицентр "В 360" откроют в Тюмени в жилом районе "Краснолесье" 18 мая. Это второе креативное пространство строительной экосистемы "Звезда", сообщает администрация города.

Гостей ждут по ул. Медовой, 16, пом. 1. Там проведут презентацию центра, игровую программу, мастер-классы и розыгрыши подарков. Начало запланировано на 11 часов 30 минут.

Первый подобный проект застройщика – соседский центр "Гармония". Его открыли в одноименном жилом комплексе в июне 2022 года. За время работы "Гармонию" посетили более 35 тыс. человек, состоялось более 4 тыс. 500 мероприятий, к центру присоединились 110 резидентов, работает 30 секций.

Соседский центр активно сотрудничает с государственными и муниципальными учреждениями, что позволяет жителям района получать бесплатные услуги, не уезжая далеко от дома. В соседском центре действует филиал библиотеки, проводятся обучения по компьютерной и финансовой грамотности, тренировки, диагностика здоровья и консультации специалистов.

Соседским центром реализуются мероприятия по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Соседи активно принимают участие в благотворительной акции "Тепло родного дома", отправляют посылки и письма солдатам.