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10 самозанятых в Тюмени получат на развитие своего дела по 150 тыс. рублей

Общество, 18:11 16 мая 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

10 победителей второго городского конкурса грантов для самозанятых определены в Тюмени. В ближайшее время они получат по 150 тыс. рублей на развитие своего дела, сообщает городская администрация.

Экспертной комиссией было особенно сложно определить победителей в этом году, поскольку уровень подготовки, проработки и презентации проектов был очень высок. В результате грант выиграла Дарья Гончарова на создание СММ-агентства MediaLab, Линария Брикнер на изготовление сувенирных пряников, Евгений Сикетин на открытие кожевенной мастерской. Также деньги выделили на вокальную студию "Музыкальный театр" Анастасии Никитиной, на студию рисования маслом для взрослых Анне Боровской и другим.

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Всего свои проекты на суд жюри представили 36 участников.

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# гранты , проекты , самозанятые

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