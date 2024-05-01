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В Тюмени закроют движение на транспортной развязке возле Верхнего бора

Общество, 18:15 16 мая 2024

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Движение на транспортной развязке по Обходу в районе Верхнего бора закроют с 21 часа 30 минут 16 мая. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

При движении в сторону п.Верхний бор со стороны п.Метелево проезд в сторону п.Верхний бор будет осуществляться через места для разворотов после развязки по ходу движения в сторону п. Березняковский.

Работы продлятся по 7 июня.

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# ограничение движения

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