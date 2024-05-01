ЕГЭ в Тюменской области будут сдавать 11 тысяч выпускников

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

11 тыс. выпускников будут сдавать единый госэкзамен в Тюменской области в 2024 году. Из них 300 человек окончивших школу в предыдущие годы. Итоговые испытания они пройдут в 54 пунктах проведения экзаменов.

Основной этап стартует 23 мая, когда старшеклассники будут сдавать географию, литературу, химию. Для получения аттестатов одиннадцатиклассникам необходимо пройти госаттестацию по русскому языку - 28 мая, по математике профильного и базового уровней — 31 мая.

Самыми популярными предметами по выбору в этом обществознание, физика и информатика. Экзамены по первым двум предметам состоятся 4 июня, по третьему — 7 и 8 июня.

Основная пора закончится 11 июня, после чего предусмотрены резервные дни. Пересдача по одному из предметов запланированы на 4 и 5 июля. Результаты будут получены до окончания приемной кампании в вузах, пишет Вслух.ру.

Обратиться с вопросами по организации ЕГЭ можно в департамент образования и науки Тюменской области по телефонам: (3452) 56-93-30, 56-93-49.

ТОГИРРО (3452) 39-02-05, 39-06-27, 39-02-30.

Горячая линия Рособрнадзора + 7 (495) 984-89-19.

Телефон доверия ЕГЭ +7 (495) 104-68-38.