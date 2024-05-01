Пожарный поезд на станции Демьянка Тюменской области обновили к сезону

| Фото: СвЖД | Фото: СвЖД

Специализированный модульный вагон нового образца, оснащенный современным пожарно-техническим и аварийно-спасательным оборудованием, поступил на СвЖД весной 2024 года. Вагон включили в состав пожарного поезда станции Демьянка, который обеспечивает защиту железной дороги от станции Юность-Комсомольская в Тюменской области до станции Куть-Ях в ХМАО – Югре, сообщает пресс-служба СвЖД.

Новые модули оснащены усовершенствованными насосными установками, которые способны обеспечивать бесперебойную подачу до 40 л воды в секунду на расстояние более одного километра. Собственный дизель-генератор повышает автономность работы поезда в полевых условиях. Современные средства связи и умная электроника позволяют решать расширенный спектр задач. Предусмотрены дополнительные помещения для хранения снаряжения и инвентаря.

На станциях магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд, в том числе 14 – нового поколения и еще три — на базе модернизированных модульных вагонов. Во все составы включены дополнительные цистерны-водохранилища. Для отработки алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях проведены учения и специальные тренировки.