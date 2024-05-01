Мужские команды сыграют в лапту в Тюменском районе

| Фото: Федерация лапты Тюменской области | Фото: Федерация лапты Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюменской области по лапте пройдут в спортивной школе п. Боровский Тюменского района 18 и 19 мая. В них примут участие мужские и юниорские команды, сообщает региональный департамент спорта.

В рамках чемпионата посоревнуются девять дружин, а первенства – восемь. По итогам соревнований будет сформирована сборная региона для всероссийских соревнований, которые ожидаются в августе.

По словам заместителя президента федерации лапты Тюменской области Игоря Лукина, сезон лапты стартовал с февраля, и с тех пор спортсмены активно тренируются.

"В этом году у нас грандиозные планы. Мы стремимся попасть в профессиональную лигу русской лапты. В этом году в ней принимают участие 78 команд. Данный вид спорта уже более 30 лет развивается в нашем регионе, у спортсменов большой опыт, поэтому надеемся добиться больших высот", - рассказал Игорь Лукин.