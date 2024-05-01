В Тюмени создан дом с образцовой традиционной росписью

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Дом с образцовой традиционной росписью создан в Тюмени. Народный мастер Союза художников России, исследователь и популяризатор традиционной тюменской домовой росписи Вера Быкова рассказала о создании "мятного" домика на ул. Камышинской.

"Мой дом – единственный образец традиционной домовой росписи в Тюмени. Хочется, чтобы таких зданий стало больше. Дом получился мятного цвета, и горожане его стали называть "мятный" домик на Камышинской". Естественно, такой активный мятный фон требовал определенного спокойного сочетания росписи узора и цветов – они терракотовые, приглушенный синий цвет", – поделилась мастер.

Перед тем, как приступить к росписи ставней Вера Быкова продумала эскиз, и это помогло увидеть изделие целиком – чтобы не перегрузить и, чтобы достаточно было узора и свободного фона.

"Выкраску я сделала на фанерке, а потом, когда уже работала со ставнями, использовала модули своего тела. Например, ладошка при составлении орнамента обозначала длину одного завитка. Мелом я ставила точки, потом проводила волны и формировала дальнейший узор. Для росписи розочками я делила филенку на несколько разных частей, и ширина ладони была кружком, на который я в дальнейшем прописывала лепестки розы", – рассказала Вера Быкова.

Красильщики тоже использовали при разметке стен и простенок длину и ширину своей ладони. Впрочем, и кисти они делали сами, и краски варили.

Спустя пять лет мастер поняла, что акриловая краска, которую она тогда использовала, стала смываться от ливней. Тогда художница покрыла росписи на ставнях итальянским акриловым лаком – он водостойкий и морозоустойчивый, пишет "Тюменская область сегодня".