В забеге фестиваля "Тюмень Сильная" участвуют семьями

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В забеге фестиваля "Тюмень Сильная" участвуют семьями. Массовым стартом "5 верст" открыли фестиваль в экопарке Затюменском, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Классно, что идет такое продвижение здорового образа жизни. Сегодня мы участвуем в фестивале всей семьей. Вообще мы — пловцы, но решили поддержать этот забег. Взяли с собой и любимую собаку. Все это сближает, поднимает командный дух и помогает поддерживать спортивную форму", - поделилась участница забега Жанна Соколова.

Фестиваль "Тюмень Сильная" проходит 18 мая в областном центре на шести площадках. Подробности — здесь.