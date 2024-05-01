1 тыс. 120 тюменцам оказали помощь медики скорой за выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 120 жителям Тюмени и Тюменского района 18 и 19 мая. В экстренной форме поступило 567 вызовов, остальные — в неотложной.

В стационары доставлено 546 пациентов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. В поликлиники диспетчеры передали 685 вызовов, когда состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

66 человек проконсультировали врачи оперативного отдела по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.