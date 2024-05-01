Три человека пострадали в ДТП на окружной дороге Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП, в котором 18 мая пострадала полуторагодовалая девочка, выясняют сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области.

На 5-м км окружной дороги Тюмени съехал в кювет автомобиль Lexus. Предварительно, водитель не учёл дорожные и погодные условия.

В аварии получили травмы три человека: девочка полутора лет, ее 30-летняя мама и ещё одна 20-летняя пассажирка иномарки. Обстоятельства ДТП выясняются.