Сквер с сухим озером обустроят в Тюмени в медгородке на ул. Юрия Семовских

| Фото: группа Тюмень — наш дом ВКонтакте | Фото: группа Тюмень — наш дом ВКонтакте

Новый сквер обустроят в районе медгородка на ул. Юрия Семовских в Тюмени в 2025 году. По идее разработчиков водный объект на этой территории будет преобразован в "сухое озеро", состоящее из кустарников и деревьев.

Водоем не имеет ключей и оживает только во время половодья, а при засушливом лете воды в нем почти не бывает. Это выяснилось после проведенных гидрологических изысканий, поясняют в управе Восточного административного округа.

Также в сквере обустроят удобную пешеходную сеть и детскую площадку, установят скульптурную композицию-портал с рельефом и подсветкой в честь медиков. В шаговой доступности от будущего сквера — МСЧ "Нефтяник", Областная клиническая больница № 1, медицинский центр "Мать и дитя", Федеральный центр нейрохирургии, областное бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.