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В Тюмени на путепроводе Верхний Бор сделают полиуретановые деформационные швы

Экономика, 15:31 21 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полиуретан-металлические деформационные швы сделают на путепроводе Верхний Бор Обхода Тюмени. Технология отечественная и уже хорошо зарекомендовала себя в областном центре. Проезд на отремонтированных с их применением участках стал более комфортным.

Подрядная организация приступила к ремонту путепровода 17 мая в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

"Мы проводим ремонт мостового полотна. На данный момент демонтированы слои асфальтобетонного покрытия, заканчиваем демонтаж железобетонного защитного слоя. И потом заново устроим слои мостового полотна. При проведении работ будут использоваться новые технологии, что немаловажно, российского производства. Это высокопрочные составы, полиуретан-металлические деформационные швы, как на путепроводах Плеханово и Червишевского тракта", - рассказал руководитель подрядной строительной компании Роман Проскуряков.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На первом и втором этапах ремонта движение будет всегда открыто со стороны Верхнего Бора в направлении Казарово. На третьем откроют встречное движение. Оно будет ограничено только скоростным режимом.

"Мост давно требовал ремонта, потому как асфальтобетонное покрытие пришло сегментами в негодность, разрушились деформационные швы, и проезд был неудобным", - уточнил руководитель.

После ремонта путепровода, который продлится до 4 июля, подрядная организация приступит к обновлению путепровода между Березняками и Казарово.

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Отметим, на площадке ремонта путепровода Верхний Бор прошло совещание с участием членов Общественного совета при Главном управлении строительства Тюменской области. Они оценили ход работ и технологии.

Оксана Корнеенкова

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# путепровод , ремонт дороги

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