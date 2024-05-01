Александр Моор: сотрудники библиотек сохраняют богатейшее книжное наследие

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники библиотек сохраняют богатейшее книжное наследие, прививают любовь к чтению, помогают начинающим и опытным исследователям.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя с Общероссийским днем библиотек специалистов этой сферы.

По словам главы региона, в последние годы в учреждениях идут масштабные преобразования. 13 библиотек в городах и селах области обновлены по модельному стандарту благодаря нацпроекту "Культура". Они стали центрами притяжения для людей всех возрастов. А проект "Гений места", который реализуется в восьми библиотеках, вносит вклад в одно из приоритетных направлений инвестиционного развития региона – продвижение креативных индустрий.

Важно, что все новое создается с опорой на мощный фундамент, — традиции, опыт и знания. Яркий пример такого подхода – Областная детская библиотека им. К. Я. Лагунова. В год 100-летия знаменитого писателя, тюменца, библиотека открылась после капитального ремонта. Сегодня это комфортное современное пространство для детей, их развития и творчества.

Труд тюменских библиотекарей не остается незамеченным и на федеральном уровне. Так, Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева получила премию Международного литературного форума "Золотой Витязь".

"Желаю всем специалистам библиотечного дела здоровья, благополучия, плодотворной работы, успешной реализации всех планов и проектов на благо Тюменской области и земляков!" - сказал Александр Моор.