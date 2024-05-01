Поезд "Эшелон Победы" впервые приехал в Тобольск

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Военно-исторический поезд "Эшелон Победы" впервые приехал в Тобольск. В вагоне Памяти представлена выставка, посвященная подвигу тоболяков, которые внесли вклад в Победу. В ее формировании помогали медицинский колледж им. В. Солдатова, школы №№ 1, 14, 15, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Полевая кухня с фронтовой кашей, экскурсия в вагонах поезда и кабине машиниста, выступление артистов — не развлекательная программа, а мероприятие, направленное на патриотическое воспитание граждан. Нужно обязательно об этом помнить", - сказал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Эшелон Победы" — проект, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 20 мая состав останавливался в Тюмени.