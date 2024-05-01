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Спальный корпус в доме соцобслуживания п. Винзили отремонтируют к началу августа

Общество, 17:45 22 мая 2024

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Спальный корпус в доме социального обслуживания п. Винзили отремонтируют к началу августа 2024 г. Помещение рассчитано на 120 мест, строительные работы уже идут, сообщает администрация Тюменского района.

Контракт был подписан с подрядной организацией в мае 2023 г. Капремонт объекта находится на контроле районной прокуратуры. В ходе очередного визита прокурор Тюменского района Денис Коротаев критически оценил объем и темпы проведения работ и объявил руководителям стройкомпании и соцучреждения предостережения о недопустимости нарушений закона и установленных сроков выполнения работ.

Ремонт проводится в рамках национального проекта "Демография".

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# капитальный ремонт , социальная сфера , Тюменский район

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