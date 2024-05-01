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Более 11 тысяч школьников региона сдают ЕГЭ в 2024 году

Общество, 12:16 23 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 11 тыс. школьников Тюменской области сдают ЕГЭ в 2024 году. 23 мая стартуют первые экзамены по выбору: география, литература и химия. На следующей неделе обязательный русский язык.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Дорогие выпускники, у вас начинается важный этап в жизни - сдача Единого государственного экзамена. Я уверен, что у вас все получится, ведь вы готовились к этому испытанию очень много лет. Осталось совсем немного - показать все свои знания. Те, кто сдаст ЕГЭ на 100 баллов, получит выплату в 100 тысяч рублей. Удачи вам, ребята! Ни пуха ни пера!" - сказал глава региона.

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# Александр Моор , ЕГЭ

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