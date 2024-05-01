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"Музыкальная экспедиция" бесплатно сыграет для тюменцев на набережной Туры 23 мая

Общество, 12:05 23 мая 2024

Евгений Шульц | Фото: Евгений Шульц

Классическую и джазовую музыку сыграют для тюменцев в рамках фестиваля "Музыкальная экспедиция" на набережной Туры возле "Конторы пароходства" 23 мая в 19 часов. Вход свободный, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

22 мая на втором концерте фестиваля жители и гости города смогли услышать музыку Баха, Моцарта, Рахманинова, Паганини и других известных композиторов. Воспитанники художественной студии Дома Буркова под классическую музыку рисовали наличники в технике графика. А ученики ДШИ "Гармония"" делали пленэрные карандашные наброски дома деревянного зодчества и музыкантов.

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# Музыкальная экспедиция , фестиваль

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