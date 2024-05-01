Восемь тюменских НКО получили субсидии на культурные проекты

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Восемь СО НКО Тюменской области получили субсидии на реализацию проектов в области культуры и искусства. По итогам конкурса они разделят 5 млн рублей.

Среди проектов — конкурс "Книга года", "PRO ремесла детям", "Наше наследие: традиционный песенный фольклор", конкурс резьбы по кости "80 лет Тюменской области" и другие инициативы, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.