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Восемь тюменских НКО получили субсидии на культурные проекты

Общество, 18:35 24 мая 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Восемь СО НКО Тюменской области получили субсидии на реализацию проектов в области культуры и искусства. По итогам конкурса они разделят 5 млн рублей.

Среди проектов — конкурс "Книга года", "PRO ремесла детям", "Наше наследие: традиционный песенный фольклор", конкурс резьбы по кости "80 лет Тюменской области" и другие инициативы, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

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# СО НКО , субсидии

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