Восемь тюменских НКО получили субсидии на культурные проекты
Общество, 18:35 24 мая 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
Восемь СО НКО Тюменской области получили субсидии на реализацию проектов в области культуры и искусства. По итогам конкурса они разделят 5 млн рублей.
Среди проектов — конкурс "Книга года", "PRO ремесла детям", "Наше наследие: традиционный песенный фольклор", конкурс резьбы по кости "80 лет Тюменской области" и другие инициативы, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.