В магазинах Тюмени вырос спрос на бойлеры

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Спрос на бойлеры вырос в магазинах техники в Тюмени. Это связано с началом опрессовок. Только в одной торговой точке за день продали почти 40 водонагревателей.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства управляющих многоквартирными домами "Народный дом" Александр Усов рассказал tmn.aif.ru, что в старых домах до 1980 года постройки проложена алюминиевая проводка. Она рассчитана на нагрузку в 3-4 кВт, но из-за большого количества техники жильцы потребляют все 7-9 кВт. Водонагреватель только усилит нагрузку на проводку, поэтому для его установки потребуется разрешение от УК.

"Если к этой нагрузке добавить еще и бойлер, который за короткое время должен нагреть воду, то произойдет замыкание проводки, которая может привести пожару. Помимо этого, есть риск оставить без воды весь дом, ведь если забыть выключить водонагреватель после подачи горячей воды, нарушится ее циркуляция и в системе может произойти сбой", — отметил эксперт.

Отметим, что стоимость бойлера варьирует от пяти тыс. до 80 тыс. рублей — дешевле всего обойдутся проточные, дороже — газовые и косвенного нагрева объемом от 30 до 80 литров.