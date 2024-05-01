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В Тюменской области прогнозируются заморозки до минус 5 градусов

Общество, 09:16 25 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заморозки прогнозируются в Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

С 26 по 28 мая в ночное время по области местами ожидаются заморозки, температура от 0 минус 5 градусов Цельсия.

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