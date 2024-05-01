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В последний выходной мая по югу Тюменской области пройдут дожди с грозой

Общество, 16:17 25 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дожди с грозой пройдут на юге Тюменской области 26 мая. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от семи до 12 метров в секунду, при грозе до 18 метров в секунду, сообщает Тюменский ЦГМС.

В ведомстве призвали жителей региона проявлять осторожность и соблюдать правила безопасности.

В случае возникновения экстренных ситуаций нужно звонить по единому телефону 112.

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