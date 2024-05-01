Капсулу времени заложили в основание будущей гостиницы в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Капсулу времени заложили в основание будущей четырехзвездочной гостиницы с термальным комплексом Cosmos Tobolsk Hotel в Тобольске 25 мая.

“Когда мы говорим о туризме, всегда встает вопрос, что сначала должно появиться – турист или отельные инфраструктуры, туристическое ядро. Задача каждого региона успевать вовремя дополнять одну инфраструктуру за другой. Мы видим, что тобольский турпоток активно растет. Каждый год он серьезно прибавляет. По итогу прошлого года – плюс 30 процентов. Важной задачей является создание новых объектов туристического показа и отельной группы”, – сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Он подчеркнул, что за каждым соглашением, которое заключает регион, стоят конкретные проекты. В рамках проекта по возведению гостиницы регионом была подготовлена площадка, снесены здания, которые мешали. Все это было объединено в единый комплекс.

Отметим, инвестиционный проект гостиничного оператора Cosmos Hotel Group реализуется при поддержке Туризм.РФ и компании СИБУР.

Андрей Пантелеев добавил, что в рамках соглашения с Туризм.рф есть еще второй большой проект, позволяющий инвесторам чувствовать себя комфортно в субъекте. Речь о термальном комплексе “Жемчужина Сибири”. Территория будет максимально подготовлена для большого количества инвесторов.

Исполнительный директор АО "Корпорация Туризм.РФ" Сергей Красноперов уверен, что появление нового объекта размещения гостей города способствует привлечению туристов в город. Тобольск, по его мнению, имеет большой туристический потенциал. Впервые в короткий визит по поводу открытия аэропорта город произвел на Сергея Красноперова сильное впечатление. После этого он хотел вернуться сюда вновь.

“Сегодня мы запускаем возведение отеля, строительство которого поддерживается по национальному проекту “Туризм и индустрия гостеприимства”. Уверен, что этот объект станет туристическим магнитом, который повысит качество предоставляемых услуг гостям и дополнительным стимулом для того, чтобы сюда приезжало все больше и больше людей. Турпоток растет, мы видим динамику от года к году”, – сказал исполнительный директор корпорации.

Идея разместить гостиницу у Аптекарского сада возникла у главы города Максима Афанасьева. Здесь располагалось медицинское учреждение, которое фактически изжило себя и не было востребованным среди жителей города и района. Максим Афанасьев предложил губернатору Тюменской области Александру Моору разместить здесь отель, так как место максимально приближено к исторической части города, Кремлю.

“Вместе, единой командой с Андреем Вадимовичем Пантелеевым, компанией СИБУР начали прорабатывать, кто может стать нашим партнером. Когда Cosmos Hotel Group проявила к этому объекту интерес, мы очень обрадовались, потому что за плечами этой компании большой практический результат”, – сказал он.

Максим Афанасьев уверен, что Тобольск получит новый стандарт качества оказания услуг для приема гостей. Реализация проекта позволит создать 150 дополнительных рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций – около 2,2 млрд. рублей.

Гостиничный комплекс будет рассчитан на 120 комфортабельных номеров, сказал президент Cosmos Hotel Group Александр Биба. Ресторан, который откроют в нем, смогут посещать как гости, так и местные жители. Здесь же появится СПА-зона с открытым бассейном, зоной для шезлонгов и пляжным баром. Запланировано размещение большой конференц-зоны. Дизайн будет современным и красивым. Архитектура здания органично впишется в ландшафт города. Основная задача заключалась в том, чтобы сделать комплекс мультифункциональным, чтобы затронуть больше целевых аудиторий.

Строительство объекта планируют завершить к 2026 году.

Участие СИБУРа в этом проекте – еще одна демонстрация того, насколько компания заинтересована в развитии Тобольска, повышении его привлекательности, сохранении и приумножении его традиций.

“Тобольск – один из крупнейших центров нашей индустрии. Конечно, мы чтим традиции города, того периода, когда нефтехимия развивалась. В эти дни мы празднуем 50 лет тобольской нефтехимии. При этом это День химика. Для нас – двойной профессиональный праздник. Более того, в 2024 году исполнилось еще и 190 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева, который является прародителем химии и не только ее. Все это является таким ДНК-кодом нашей компании. При этом у нас открытый инновационный взгляд в будущее”, – сказала член правления компании СИБУР Марина Медведева.

Инна Пахомова