Тобольские врачи спасли пациента с тяжёлой пневмонией

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тобольские врачи Областной больницы №3 оказали помощь мужчине, поступившему в экстренном порядке с сильной болью в груди. Обследования выявили множественные скопления жидкости в плевральной полости. Она сдавливала лёгкое, что нарушало газообмен. Из-за гнойного воспаления риски сепсиса и фиброза были чрезвычайно высоки, сообщает пресс-служба учреждения.

Необходимо было удалить плевральные спайки, которые сформировали множественные отдельные гнойные полости в грудной клетке. Затем поверхность лёгкого нужно было освободить от утолщений и рубцов, которые ограничивали его нормальное функционирование.

"Операция длилась около часа. Нам удалось высвободить лёгкое и оно вновь смогло нормально работать. Боль и воспаление также уменьшились. После вмешательства мужчина провёл в стационаре больше месяца. Сейчас здоровью пациента ничего не угрожает, он полностью восстановился и вернулся к привычному образу жизни", — сказал торакальный хирург Мустахим Сатывалдаев.