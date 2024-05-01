Выпускники сдадут обязательные ЕГЭ 28 и 31 мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике выпускники Тюменской области сдадут 28 и 31 мая. Свои результаты школьники узнают до 14 июня. В 2024 году школу заканчивают 10,7 тыс. человек. Кроме того, на экзамены заявились 300 выпускников прошлых лет.

Как сообщает "Вслух.ру", 28 мая пройдет ЕГЭ по русскому языку. Для подтверждения освоения школьной программы надо набрать минимум 24 балла, для поступления в вузы — 40 баллов. Претендующим на серебряную медаль нужно получить не меньше 60 баллов по русскому языку и еще одному предмету, на золотую медаль — не менее 70 баллов. Это кроме "пятерок" в аттестате.

ЕГЭ по математике пройдет 31 мая. Для поступления в вузы на технические, инженерные, ИТ-специальности необходим профильный уровень. Для получения аттестата надо набрать не меньше 27 баллов, для поступления в вузы — от 39 баллов. ЕГЭ по математике базового уровня сдадут будущие специалисты гуманитарного профиля, экзамен нужен только для получения аттестата и будет оцениваться по пятибалльной системе.