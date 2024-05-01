Тобольский многопрофильный техникум станет опорным для нефтехимической отрасли

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Опорным учебным заведением станет для нефтехимической отрасли Тобольский многопрофильный техникум. В учреждение нового образца будут готовить востребованных специалистов для промышленности.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Переформатируем техникум совместно с СИБУРом – нашим стратегическим партнёром, а также с администрацией Тобольска. Намерения зафиксировали сегодня в трехстороннем соглашении. У компании есть необходимый опыт по созданию образовательной среды и применению обучающих технологий. При участии холдинга мы пересмотрим содержание и форматы программ обучения и подготовки. Также компания поможет провести капитальный ремонт здания и модернизацию аудиторий техникума", - поделился планами глава региона.

Он отметил, что предприятия холдинга работают по всей стране. А переформатирование техникума позволит удовлетворять кадровый запрос по целому ряду направлений.