Светлана Шкурина возглавила Тюменскую филармонию

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Тюменскую филармонию возглавила бывший директор детской школы искусств "Этюд" Светлана Шкурина, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Светлана Михайловна - выпускница Тюменского колледжа искусств, Российской академии музыки им. Гнесиных. Под ее руководством школа "Этюд" вошла в восьмерку лучших детских школ искусств России.

"Считаю необходимым сосредоточиться на развитии и совершенствовании программ концертов и фестивалей, расширении культурных связей и укреплении партнерских отношений с другими учреждениями культуры, активное взаимодействие с местным сообществом и муниципалитетами", - прокомментировала свое назначение Светлана Шкурина.