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Светлана Шкурина возглавила Тюменскую филармонию

Общество, 10:05 27 мая 2024

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Тюменскую филармонию возглавила бывший директор детской школы искусств "Этюд" Светлана Шкурина, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Светлана Михайловна - выпускница Тюменского колледжа искусств, Российской академии музыки им. Гнесиных. Под ее руководством школа "Этюд" вошла в восьмерку лучших детских школ искусств России.

"Считаю необходимым сосредоточиться на развитии и совершенствовании программ концертов и фестивалей, расширении культурных связей и укреплении партнерских отношений с другими учреждениями культуры, активное взаимодействие с местным сообществом и муниципалитетами", - прокомментировала свое назначение Светлана Шкурина.

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# назначение , Тюменская филармония

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