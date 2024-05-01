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Четыре тюменских предприятия стали участниками нацпроекта "Производительность труда" с начала 2024 года

Общество, 17:03 27 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре предприятия из Тюменской области присоединились к нацпроекту "Производительность труда" с начала 2024 года. Это компании "Запсибмодуль", "Сибнефтепродукт", Боровская Бумажная Компания и "Сибжилстрой". Все они относятся к приоритетным отраслям нацпроекта: строительство, торговля, обрабатывающая промышленность, сообщает региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Всего на сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" в Тюменской области стали 77 предприятий с общей численностью персонала более 26 тыс. человек.

Работу по улучшениям курируют эксперты по бережливому производству из регионального центра компетенций Тюменского технопарка. В течение нескольких месяцев они вместе с рабочей группой предприятия проводят диагностику производственного потока, разрабатывают и внедряют мероприятия по более эффективной настройке процессов, что в результате увеличивает производительность труда и конкурентоспособность компании.

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# национальный проект , предпринимательство

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