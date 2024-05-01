В Тюмени медики скорой помогли ребенку, опрокинувшему чайник с кипятком

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Бригада тюменской скорой оказала помощь 11-месячному мальчику, получившему ожог кипятком из-за оставленного на полу вскипевшего чайника.

Играя рядом, малыш из любопытства перевернул чайник и облил ножку и ладонь кипятком. Вызывая скорую помощь, родные уже оказали первую помощь – обработали ожоговую поверхность аэрозолем.

Через восемь минут бригада скорой уже была на месте и оказывала пациенту помощь. Медики обезболили и наложили на покрасневшие и покрывшиеся волдырями участки противоожоговые повязки.

Мальчика доставили в больницу с диагнозом "термический ожог второй степени левой ноги и кисти".