В Тюменской области 118 тысяч жителей получают ежемесячные выплаты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ежемесячные денежные выплаты от регионального отделения Социального фонда России в Тюменской области получают более 118 жителей. Это, в частности, граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, Герои России и СССР, члены семей умерших и погибших Героев России и СССР, Герои Труда и другие категории граждан, сообщает пресс-служба реготделения СФР.

По словам управляющего ОСФР по Тюменской области Алефтины Чалковой, размер ежемесячной денежной выплаты у каждой категории федеральных льготников свой. Если у гражданина есть право на ЕДВ по нескольким основаниям, ему установят по тому, которое предусматривает более высокий размер выплаты.

"Но есть исключения для граждан, которые имеют право на получение ЕДВ как лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, Герои России и СССР, члены семей умерших (погибших) Героев России и СССР, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, Герои Труда. Им ежемесячная денежная выплата может устанавливаться одновременно и по двум основаниям", — пояснила Алефтина Чалкова.

Подать заявление на получение ЕДВ можно дистанционно через портал госуслуг, а также при личном визите в клиентскую службу ОСФР или в МФЦ. Гражданам с инвалидностью и Героям России ЕДВ назначается беззаявительно. Все необходимые сведения Отделение СФР получает в рамках межведомственного взаимодействия.