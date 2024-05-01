На развязке ул. Дружбы и Мельникайте ограничат движение с 29 мая
Общество, 18:20 28 мая 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Движение по одному из съездов на развязке ул. Дружбы и Мельникайте ограничат в связи с дорожным ремонтом с 29 мая по 6 июня, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательнее на дорогах в период дорожных ремонтов. Автомобилистам, двигающимся по Тобольскому тракту от выезда из города в сторону улицы Мельникайте, нужно заранее планировать поездку, чтобы не опоздать в утренние часы на работу.
Видео: ГИБДД Тюменской области