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На развязке ул. Дружбы и Мельникайте ограничат движение с 29 мая

Общество, 18:20 28 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение по одному из съездов на развязке ул. Дружбы и Мельникайте ограничат в связи с дорожным ремонтом с 29 мая по 6 июня, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательнее на дорогах в период дорожных ремонтов. Автомобилистам, двигающимся по Тобольскому тракту от выезда из города в сторону улицы Мельникайте, нужно заранее планировать поездку, чтобы не опоздать в утренние часы на работу.

Видео: ГИБДД Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области , ремонт дороги

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