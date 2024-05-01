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Трех подростков, которые предлагали услуги по протирке фар, задержали в Тюмени

Общество, 15:46 28 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трех подростков, предлагающих услуги по протирке фар автомобилистам на перекрестке улиц Пермякова и 50 лет Октября в Тюмени, задержали автоинспекторы 27 мая, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Детей 12, 13 и 14 лет передали сотрудникам ПДН, затем вызвали родителей школьников. На родителей составлены административные материалы по ст.5.35 КоАП РФ за невыполнение родительских обязанностей. В Тюмени этой весной в ДТП уже пострадал один юный мойщик.

Госавтоинспекция рекомендует родителям контролировать проведение свободного времени детьми.

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# ГИБДД Тюменской области

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