В Тюмени перекроют движение по ул. Коммунистической из-за ремонта теплосетей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение по ул. Коммунистической на участке от Луначарского до Ямской перекроют в Тюмени с 30 мая. Это связано с ремонтом сетей теплоснабжения, сообщает администрация ммуниципалитета.

Это один из первых объектов, где к ремонту приступили теплоэнергетики компании УСТЭК. На участе сети по ул. Коммунистической заменят трубопровод диаметром 530 мм. От него запитано несколько многоквартирных домов, образовательное учреждение и церковь.

| Фото: администрация города Тюмени | Фото: администрация города Тюмени

Отметим, всего за лето специалисты компании в областном центре заменят 10 км тепловых сетей, и отремонтируют 35 линейных объектов, включая котельные.