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Более 120 домов стали участниками Дня собственника в Тюменской области

Общество, 18:09 28 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область активно принимает участие в общероссийском проекте "День собственника", который продлится по 13 июня. Жильцы 122 домов уже голосуют за важные для них решения.

В рамках проекта управляющие организации и активные собственники проводят общие собрания собственников (ОСС) с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Собственники могут ознакомиться с повесткой, изучить материалы и проголосовать онлайн в удобное время.

Получать информацию и голосовать удобно через приложение Госуслуги.Дом. Скачав его, собственник может ознакомиться с повесткой и приложенными материалами, а в даты проведения собрания – поддержать выбранное решение. Срок проведения собрания может составлять от 7 до 60 дней. Система подсчитает голоса автоматически на основании размещенных в ней данных о собственниках и площади помещений. Результаты голосования пользователь сможет увидеть в приложении "Госуслуги.Дом" или в личном кабинете ГИС ЖКХ.

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