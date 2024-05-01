Творческие коллективы Тюменской области поборются за Кубок особого сплава

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В Москве на международной выставке-форуме "Россия" 4 июня пройдет межрегиональный творческий турнир в рамках Дней регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона "Пространство будущего".

В турнире примут участие творческие коллективы шести регионов: Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Победителю вручат Кубок особого сплава, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

Кубок особого сплава – это символ Урала и Сибири, представляет мощный сплав ресурсов, технологий, таланта и мастерства. Он изготовлен южноуральскими мастерами из города Златоуст, которые славятся своими шедеврами художественной гравировки по металлу.

Кубок, олицетворяющий характер жителей Уральского федерального округа, по словам полпреда Владимира Якушева, был создан специально для этого турнира.

"В регионах Урала и Западной Сибири живут уникальные люди, как говорится "особо сплава". Они каждый день удивляют своими трудолюбием, усердием, талантами и мощью", – подчеркнул Владимир Якушев.

Перед тем, как отправиться в Москву, Кубок совершит путешествие по всем шести субъектам округа. В каждом регионе символ посетит "места силы".

В Челябинской области – талант лучших мастеров златоустовской школы гравировки по металлу, в Курганской - впитает силу брони на "Курганмашзаводе", в Тюменской - окунется в энергию древнего моря на знаменитых горячих источниках, на Ямале - пересечет Полярный круг и встретится с шаманами, в Югре посетит нефтяное месторождение и заберет частичку силы недр, в Свердловской - прокатится в кабине машиниста электропоезда "Ласточка", чтобы зарядиться просторами Урала.

Творческий турнир пройдет на главной уличной сцене выставки "Россия" на ВДНХ в Москве. Оценивать выступления участников будут олимпийский чемпион по фигурному катанию, актер и телеведущий Алексей Ягудин, народная артистка России, лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска", художественный руководитель Русской национальной балетной школы Илзе Лиепа и телеведущий, певец, актер Вячеслав Макаров.

В завершении турнира музыканты регионов объединятся и исполнят гимн Уральского федерального округа.