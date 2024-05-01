Фотогалерея: День пограничника в Тюмени
Общество, 15:13 28 мая 2024
Пограничный пёс Алый | Фото: ИА "Тюменская линия"
Ветераны-пограничники и их семьи собрались на торжественном митинге в сквере Пограничников в районе Казарово в Тюмени.
На Дне пограничника почтили память погибших товарищей, в том числе на СВО. Всего на спецоперации находятся 200 ветеранов-пограничников, погибли 18 человек.
Тюменской ветеранской пограничной организации за гуманитарную помощь СВО вручили кубок. А Федерации самбо - пограничный столб - это традция, которая проводится за какие-либо заслуги - спортивную работу, культурно-массовую деятельность. Столб - символ надежности, дружбы, силы духа.