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Фотогалерея: День пограничника в Тюмени

Общество, 15:13 28 мая 2024

ИА "Тюменская линия" Пограничный пёс Алый | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ветераны-пограничники и их семьи собрались на торжественном митинге в сквере Пограничников в районе Казарово в Тюмени.

На Дне пограничника почтили память погибших товарищей, в том числе на СВО. Всего на спецоперации находятся 200 ветеранов-пограничников, погибли 18 человек.

Тюменской ветеранской пограничной организации за гуманитарную помощь СВО вручили кубок. А Федерации самбо - пограничный столб - это традция, которая проводится за какие-либо заслуги - спортивную работу, культурно-массовую деятельность. Столб - символ надежности, дружбы, силы духа.

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