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Поддержку семей обсудили на Совете председателей законодательных органов власти УФО

Общество, 18:43 28 мая 2024

пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области | Фото: пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области

Более трех миллионов семей проживает в УФО. Из них почти половина с детьми до 18 лет, а каждая седьмая семья – многодетная. Об этом сказал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Как сообщает Telegram-канал UrFO_INFO, он провел заседание Совета председателей законодательных органов власти регионов Уральского федерального округа. Основной темой стала реализация мероприятий Года семьи, объявленного президентом России.

"Работа по укреплению института семьи, повышению престижа материнства и отцовства, защите детства, развитию демографических программ и всесторонней поддержке многодетных семей имеет первостепенное значение. Органы власти и управления должны рассматривать поддержку семей как ключевое направление развития и стратегическую цель нашей с вами работы", – акцентировал Владимир Якушев.

Полпред напомнил, что задача региональных органов власти – как законодательных, так и исполнительных – сформировать эффективную систему поддержки семьи на уровне регионов и муниципальных образований.

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# Владимир Якушев , полпред президента в УФО

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