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В Тобольске начался ремонт теплотрассы на участке проспект Комсомольский - Менделеева

Общество, 15:32 29 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подготовительные работы по ремонту теплотрассы на участке проспект Комсомольский - Менделеева начались в Тобольске. Компания СУЭНКО продолжает поэтапный капитальный ремонт изношенных магистральных сетей канализации. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Максим Афанасьев.

Ранее отремонтировали участок самотечного коллектора диаметром 315 мм, расположенного в 8 мкрн города. В стадии завершения находятся работы на 3-м участке канализационной сети в районе улиц С. Ремезова и Полонского. На 4-м и 10-м участках ул. Ремезова и Согласия ведутся подготовительные мероприятия. Выставлено ограждение, идет согласование земляных работ.

Также в 2024 году по региональной госпрограмме "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры" будут капитально отремонтированы ветхие канализационные сети на 10-м, 11-м и 12-м участках в районе улиц Ремезова и Согласия в 12 мкрн. Их общая протяженность 0,7 км.

Всего в 2024 году ремонтные мероприятия пройдут на 1,4 км канализационных сетей.

Видео: из Telegram-канала главы Тобольска

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# ремонт , ремонт теплотрасс , Тобольск

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