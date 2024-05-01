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Тюменский филармонический оркестр примет участие в торжествах к 150-летию Елены Гнесиной

Общество, 17:13 29 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Концерт педагогов, выпускников и учащихся Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных состоится в день рождения Елены Гнесиной, 31 мая. Тюменский филармонический оркестр специально приедет в Москву для участия в нем. Художественный руководитель и главный дирижер коллектива Юрий Медяник – сам выпускник знаменитой Гнесинки.

С оркестром выступят лауреаты международных конкурсов и телевизионного конкурса "Щелкунчик" разных лет: Дмитрий Мелькумов (гобой), Андрей Зайцев (кларнет), Глеб Панов (скрипка) и другие молодые таланты.

"Большая честь участвовать в мероприятиях, посвященных легенде отечественного музыкального образования. Вдохновляясь принципами, заложенными Еленой Гнесиной, сегодня мы стремимся делать музыку достоянием широких слоёв общества, повышать уровень исполнительского искусства, укреплять преемственность поколений", - отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

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# ТФО , Юрий Медяник

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