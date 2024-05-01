Устанавливаются обстоятельства аварии с участием школьницы в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП с участием школьницы, которое случилось в Ялуторовске 27 мая, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, во дворе дома по ул. Свободы водитель автомобиля Toyota сбил десятилетнюю девочку, которая выбежала в проезд из-за припаркованного транспорта. Школьница получила травму ноги, ей наложен гипс.

Момент ДТП с ребенком зафиксировала камера наблюдения.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть осторожнее во дворах, а родителям объяснить детям, почему опасно выбегать из-за стоящего транспорта.