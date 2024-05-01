Устанавливаются обстоятельства аварии с участием школьницы в Тюменской области
Происшествия, 17:16 29 мая 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Обстоятельства ДТП с участием школьницы, которое случилось в Ялуторовске 27 мая, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, во дворе дома по ул. Свободы водитель автомобиля Toyota сбил десятилетнюю девочку, которая выбежала в проезд из-за припаркованного транспорта. Школьница получила травму ноги, ей наложен гипс.
Момент ДТП с ребенком зафиксировала камера наблюдения.
Госавтоинспекция рекомендует водителям быть осторожнее во дворах, а родителям объяснить детям, почему опасно выбегать из-за стоящего транспорта.