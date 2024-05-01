  • 29 мая 202429.05.2024среда
  • USD88,4375
    EUR96,2383
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Устанавливаются обстоятельства аварии с участием школьницы в Тюменской области

Происшествия, 17:16 29 мая 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП с участием школьницы, которое случилось в Ялуторовске 27 мая, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, во дворе дома по ул. Свободы водитель автомобиля Toyota сбил десятилетнюю девочку, которая выбежала в проезд из-за припаркованного транспорта. Школьница получила травму ноги, ей наложен гипс.

Момент ДТП с ребенком зафиксировала камера наблюдения.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть осторожнее во дворах, а родителям объяснить детям, почему опасно выбегать из-за стоящего транспорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:16 29.05.2024Устанавливаются обстоятельства аварии с участием школьницы в Тюменской области
16:05 29.05.2024Тюменский коммерсант не уплатил более 59 млн рублей налогов
15:43 29.05.2024Схему про "безопасный" счет предлагают мошенники военнослужащим или их родственникам
15:21 29.05.202420 кг алычи изъяли у авиапассажира в Тюменской области