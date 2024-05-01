165 тысяч рублей компенсации получила инвалид из Ялуторовска из-за укуса собаки

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Инвалид второй группы из Ялуторовска, пострадавшая от укуса собаки, получила от ее хозяев 165 тыс. рублей компенсации, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В октябре 2023 года на перекрестке ул. Полевая и пер. Мелиораторов через открытую калитку ограды дома выбежала собака породы алабай, накинулась на женщину и начала кусать ее. Женщина упала на землю, повредив колено.

По заключению судебно-медицинского эксперта потерпевшая получила телесные повреждения: многочисленные кровоподтеки на плечах, брюшной стенке, наружной поверхности левого бедра, горизонтальный разрыв медиального мениска, причинившие средней тяжести вред здоровью по признаку длительности его расстройства.

Межрайонная прокуратура в судебном порядке взыскала с владельцев собаки компенсацию морального вреда. Решение суда исполнено.