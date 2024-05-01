  • 30 мая 202430.05.2024четверг
  • USD89,2589
    EUR96,8910
  • В Тюмени 10..12 С 1 м/с ветер северо-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

165 тысяч рублей компенсации получила инвалид из Ялуторовска из-за укуса собаки

Общество, 19:16 30 мая 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Инвалид второй группы из Ялуторовска, пострадавшая от укуса собаки, получила от ее хозяев 165 тыс. рублей компенсации, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В октябре 2023 года на перекрестке ул. Полевая и пер. Мелиораторов через открытую калитку ограды дома выбежала собака породы алабай, накинулась на женщину и начала кусать ее. Женщина упала на землю, повредив колено.

По заключению судебно-медицинского эксперта потерпевшая получила телесные повреждения: многочисленные кровоподтеки на плечах, брюшной стенке, наружной поверхности левого бедра, горизонтальный разрыв медиального мениска, причинившие средней тяжести вред здоровью по признаку длительности его расстройства.

Межрайонная прокуратура в судебном порядке взыскала с владельцев собаки компенсацию морального вреда. Решение суда исполнено.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# моральный ущерб , прокуратура Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:32 30.05.2024Тюменцев приглашают на проектно-образовательный интенсив "Медиадрайверы"
19:53 30.05.2024В Тобольском районе отремонтируют несколько участков региональных трасс
19:16 30.05.2024165 тысяч рублей компенсации получила инвалид из Ялуторовска из-за укуса собаки
19:01 30.05.2024Тюменские студенты-медики поучаствуют в программе "Эрудит"