Около 300 спортсменов соберутся на сельских играх в Тюменском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торжественная церемония открытия XXXVIII летних сельских спортивных игр Тюменского района начнется на стадионе спортивной школы № 2 1 июня в 10 часов, сообщает пресс-служба районной администрации.

Около 300 спортсменов из 20 муниципальных образований примут участие в финальных соревнованиях по уличному баскетболу среди мужских и женских команд, лапте, настольному теннису среди мужских и женских команд, а также в соревнованиях по дартсу среди спортивных семей.

Во время проведения финальных соревнований гости смогут проверить силу и сноровку на интерактивных площадках: "Головоломки", "Кольцеброс", "Надувной дартс", "Надувные футбольные ворота", "Баскетбольное кольцо".

Заключительной частью сельских игр станет церемония награждения победителей и призеров по пяти видам финальных соревнований и общекомандном зачете по двум группам.