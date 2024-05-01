Около 300 спортсменов соберутся на сельских играх в Тюменском районе
Торжественная церемония открытия XXXVIII летних сельских спортивных игр Тюменского района начнется на стадионе спортивной школы № 2 1 июня в 10 часов, сообщает пресс-служба районной администрации.
Около 300 спортсменов из 20 муниципальных образований примут участие в финальных соревнованиях по уличному баскетболу среди мужских и женских команд, лапте, настольному теннису среди мужских и женских команд, а также в соревнованиях по дартсу среди спортивных семей.
Во время проведения финальных соревнований гости смогут проверить силу и сноровку на интерактивных площадках: "Головоломки", "Кольцеброс", "Надувной дартс", "Надувные футбольные ворота", "Баскетбольное кольцо".
Заключительной частью сельских игр станет церемония награждения победителей и призеров по пяти видам финальных соревнований и общекомандном зачете по двум группам.