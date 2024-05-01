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Около 300 спортсменов соберутся на сельских играх в Тюменском районе

Спорт, 10:57 31 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торжественная церемония открытия XXXVIII летних сельских спортивных игр Тюменского района начнется на стадионе спортивной школы № 2 1 июня в 10 часов, сообщает пресс-служба районной администрации.

Около 300 спортсменов из 20 муниципальных образований примут участие в финальных соревнованиях по уличному баскетболу среди мужских и женских команд, лапте, настольному теннису среди мужских и женских команд, а также в соревнованиях по дартсу среди спортивных семей.

Во время проведения финальных соревнований гости смогут проверить силу и сноровку на интерактивных площадках: "Головоломки", "Кольцеброс", "Надувной дартс", "Надувные футбольные ворота", "Баскетбольное кольцо".

Заключительной частью сельских игр станет церемония награждения победителей и призеров по пяти видам финальных соревнований и общекомандном зачете по двум группам.

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# сельские спортивные игры , Тюменский район

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